Корабль противоминной обороны ЧФ «Владимир Емельянов» совершает переход в Севастополь

Корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» совершает переход с Балтийского флота в основной пункт базирования Черноморского флота — Севастополь. Во время нахождения в Санкт-Петербурге экипаж корабля принимал участие в Главном военно-морском параде.

В настоящее время корабль находится в Северном море и направляется в пролив Ла-Манш для дальнейшего выхода в Атлантический океан. Для корабля это первый межфлотский переход, в ходе которого экипажу предстоит преодолеть более 5 тыс. морских миль. За это время будет проведен ряд корабельных учений, — сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Владимир Емельянов» построен на судостроительном заводе «Средне-Невский судостроительный завод» и является третьим серийным кораблём данного проекта. Спущен на воду в 2019 году, принят в состав Черноморского флота в декабре 2019 года.

«Владимир Емельянов» является представителем нового поколения кораблей противоминной обороны, имеет уникальный корпус из монолитного стеклопластика, автоматизированную систему управления противоминными действиями, вооружён современными гидроакустическими станциями, размещенными на корабле и на телеуправляемых и автономных подводных снарядах, предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз, — отметили в пресс-службе ЮВО.