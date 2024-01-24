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Корабль противоминной обороны ЧФ выполнил поиск мин с использованием беспилотной субмарины

Корабль противоминной обороны ЧФ выполнил поиск мин с использованием беспилотной субмарины

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 14:15 24.01.2024

Корабль противоминной обороны Черноморского флота выполнил поиск мин с использованием беспилотного подводного аппарата

В условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, тральные силы ЧФ выполнили разведывательный поиск мин на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря.

В ходе разведывательного поиска экипаж противоминного корабля Черноморского флота отработал порядок действий по поиску подводных объектов в едином противоминном контуре с использованием новейших высокоэффективных гидроакустических станций и современного телеуправляемого беспилотного подводного аппарата, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На первом этапе поиска подводный объект был обнаружен личным составом боевого поста корабельной гидроакустической станции, затем на воду был спущен телеуправляемый беспилотный подводный аппарат, оператором которого объект был квалифицирован как якорная мина, после чего тросорезом мину освободили от якоря, и она поднялась над поверхностью воды, где была уничтожена.

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Также в целях отработки противодействия угрозам от подводных диверсантов экипаж корабля выполнил профилактическое гранатометание как ручным способом, так и применив противодиверсионный гранатомёт ДП-64.

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