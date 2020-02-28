Корабли Черноморского флота идут к берегам Сирии

Корабли Черноморского флота, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр-НК», проходят через турецкие проливы к Средиземному морю.

Два фрегата Черноморского флота начали прохождение турецких проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные высокоточным оружием — ракетным комплексом «Калибр-НК», — приводит слова начальника отдела информобеспечения ЧФ РФ Андрея Рулева Интерфакс .

В настоящий момент корабли осуществляют плановый переход из Севастополя, чтобы войти в состав постоянной группы Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море. Во время перехода в Черном море они выполнили комплекс боевых учений.

Фрегат «Адмирал Эссен», относящийся к этой же серии, выполняет задачи ВМФ России в Средиземном море с конца 2019 года. Фрегаты представляют новую серию фрегатов проекта 11356Р/М (также используется обозначение 11357). Это серия многоцелевых фрегатов (сторожевиков) дальней морской зоны. Они предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника, дозорной службы, патрулирования, охраны морских коммуникаций.

Фрегаты несут восемь пусковых установок ракетного комплекса «Калибр-НК». Также корабли проекта вооружены зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами «Штиль-1», АК-630М, универсальными артиллерийскими установками А-190 калибра 100 мм, торпедными аппаратами и реактивной бомбометной установкой РБУ-6000. На фрегате имеются взлетно-посадочная площадка и ангар для противолодочного вертолета (Ка-27 или Ка-31).

Ранее в Средиземное море направился новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов».