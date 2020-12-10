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Корабли Черноморского флота примут участие в международном учении «АМАН-2021»  
Фото: пресс-служба ЮВО

Корабли Черноморского флота примут участие в международном учении «АМАН-2021»  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 13:36 10.12.2020

В Севастополе в режиме онлайн состоялась планирующая конференция по участию кораблей Черноморского флота в международном учении «АМАН-2021» («AMAN-2021»), которое пройдёт в феврале 2021 года в акватории пакистанского порта Карачи. Инициаторами отработки совместных действий выступили Военно-морские силы Исламской Республики Пакистан, на территории которой пройдёт международное учение.

По итогам видеоконференцсвязи, своё участие в учении подтвердили представители более 30 стран, из которых порядка 10 задействуют свой корабельный состав, а остальные отправят официальных наблюдателей.

ВМФ России будут представлять силы Черноморского флота (ЧФ), в том числе фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолёт морского базирования, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Целями учения «АМАН-2021» является укрепление и развитие военного сотрудничества между странами-участницами в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства.

Корабли Черноморского флота примут участие в международном учении «АМАН-2021»  

Корабли Черноморского флота примут участие в международном учении «АМАН-2021»  

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