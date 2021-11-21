Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Власть в Крыму | Черноморский флот | Корабли Черноморского флота проходят Дарданеллы и Босфор

crimeapress_news



verevo
Корабли Черноморского флота проходят Дарданеллы и Босфор
Фото: пресс-служба ЮВО

Корабли Черноморского флота проходят Дарданеллы и Босфор

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 21:14 21.11.2021

Морской тральщик «Иван Голубец» и противодиверсионный катер «Павел Силаев» Черноморского флота проходят проливы Дарданеллы и Босфор. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Экипажи морского тральщика (МТЩ) Иван Голубец» и противодиверсионного катера «Павел Силаев» Черноморского флота завершили выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море и начали переход в Севастополь. В настоящее время корабли в сопровождении морского буксира осуществляют проход пролива Дарданеллы, направляясь в Черное море, — говорится в сообщении.

Возвращение кораблей в пункт постоянной дислокации осуществляется в соответствии с планом ротации сил флота в дальней морской зоне.

Корабли Черноморского флота проходят Дарданеллы и Босфор

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.