Корабли Черноморского флота проходят Дарданеллы и Босфор

Морской тральщик «Иван Голубец» и противодиверсионный катер «Павел Силаев» Черноморского флота проходят проливы Дарданеллы и Босфор. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Экипажи морского тральщика (МТЩ) Иван Голубец» и противодиверсионного катера «Павел Силаев» Черноморского флота завершили выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море и начали переход в Севастополь. В настоящее время корабли в сопровождении морского буксира осуществляют проход пролива Дарданеллы, направляясь в Черное море, — говорится в сообщении.

Возвращение кораблей в пункт постоянной дислокации осуществляется в соответствии с планом ротации сил флота в дальней морской зоне.