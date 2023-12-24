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Корабли Черноморского флота провели учения по отражению атаки беспилотников
Скриншот: МО РФ

Корабли Черноморского флота провели учения по отражению атаки беспилотников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:45 24.12.2023

Экипажи кораблей Черноморского флота провели учения, в рамках которых были отработаны действия по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

На кораблях Черноморского флота проведено учение по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов города Севастополя от атаки беспилотных летательных аппаратов противника, — говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативные службы флота получили данные о взлете группы беспилотников с территории Украины в направлении Крыма. Соответствующий сигнал был передан корабельным силам флота.

В ходе тренировки моряки отработали комплекс действий по поиску, обнаружению и поражению средств воздушного нападения противника не только техническими средствами и зенитным вооружением кораблей, но и с применением стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов личным составом постов противовоздушной обороны, — добавили в пресс-службе ЧФ РФ.

 

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