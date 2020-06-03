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Корабли Черноморского флота встали на рейд порта Коломбо в Индийском океане
На фото korabel.ru: порт Коломбо (Шри-Ланка)

Корабли Черноморского флота встали на рейд порта Коломбо в Индийском океане

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:13 03.06.2020

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» и спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру», выполняющие задачи по демонстрации флага Российской Федерации в акватории Индийского океана прибыли на рейд порта Коломбо – столицы Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка для пополнения необходимых запасов материальных средств. Об этом сообщает пресс-служба Южного венного округа.

После пополнения запасов «Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» продолжат выполнение задач в соответствие с поставленной задачей.

Ранее экипажи фрегата и спасательного буксира провели в акватории Индийского океана совместное учение по противовоздушной обороне и отражении нападения условных диверсантов, — уточнили в пресс-службе ЮВО.

Технические возможности обоих представителей Черноморского флота позволяют выполнять поставленные задачи в южных широтах, а экипажам приобрести опыт плавания в данном регионе.

Корабли Черноморского флота встали на рейд порта Коломбо в Индийском океане

Фото: пресс-служба ЮВО

Корабли Черноморского флота встали на рейд порта Коломбо в Индийском океане

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