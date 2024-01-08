Корабли ЧФ РФ выполнили стрельбы в акватории Чёрного моря

В ходе выполнения задач по патрулированию акватории Чёрного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины отряд боевых кораблей (ОБК) Черноморского флота (ЧФ) провел учение с выполнением дневных и ночных стрельб из штатного вооружения.

На первом этапе учения экипажи патрульных кораблей отработали действия при обнаружении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) противника. По БПЛА был применен корабельный артиллерийский комплекс. Цель была условно уничтожена. На втором этапе отрабатывались действия по уничтожению безэкипажных катеров (БЭК) противника. В ходе учения по данным от средств наблюдения в районе выполнения задач ОБК были обнаружены БЭК противника, которые были уничтожены огнем корабельной артиллерии, – сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В целях повышения выучки личного состава кораблей артиллерийская стрельба и бомбометание выполнялись в различное время суток.

После завершения программы боевых упражнений, экипажи кораблей Черноморского флота продолжили выполнение задач по патрулированию акватории Чёрного моря и маршрутов интенсивного торгового судоходства.