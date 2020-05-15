Коронавирус, даже побежденный, вернется. Но должен помочь «Мефлохин» 

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова заявила о вероятной стабилизации ситуации с новой коронавирусной инфекцией в стране. Вместе с тем Попова предупредила, что осенью россияне могут столкнуться с микст-инфекцией.

Ситуация, видимо, стабилизируется в стране. Но, вместе с тем, сегодня успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя, мы уже об этом неоднократно говорили, — сказала Попова в пятницу на совещании у Президента Владимира Путина по вводу в эксплуатацию новых госпиталей Минобороны.

Она добавила, что «впереди еще лето, и дальше осень, и дальше грипп, и дальше, возможно, микст-инфекция» (болезнь, вызываемая несколькими патогенными микроорганизмами, тесно взаимодействующими друг с другом). Поэтому, сказала Попова, возведенные в рекордные сроки военные госпитали будут востребованы.

В то же время остается надежда на эффективные лекарства (вакцины), которые помогут победить коронавирус окончательно. Клинические исследования препарата «Мефлохин» показывают хорошие результаты у пациентов с коронавирусной инфекцией средней тяжести. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Однако, по ее словам, у препарата также есть определенные побочные действия, которые проявляются у каждого четвертого пациента.