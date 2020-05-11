Коронавирус, Симферополь, клиническая больница, обсервация: «Сначала никто не понимал, как это все будет»

Симферопольская клиническая больница (известная как Железнодорожная) достойно прошла испытание обсервацией, изоляцией, коронавирусной инфекцией. После выявления COVID-19, больницу закрыли на двухнедельный карантин… Лечебное учреждение снова работает. Нет ни одного заражённого медработника или пациента. Какой ценой все это далось медикам?

С первого дня мы, руководство больницы, наши сотрудники, просто неравнодушные люди, понимали, что в больнице находятся не обычные больные, которые должны придерживаться норм диетического питания, а обычные здоровые люди, которым необходимо чуть больше, чем та еда, которая положена больным людям, — рассказывает главный врач ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» Оксана Курдес.

По ее словам, в первый же рабочий день всем, кто находился внутри, уже смогли привозить усиленное питание, которое соответствует всем нормам. Силами волонтеров, неравнодушных людей общественных организаций, людям привезли овощи и фрукты, питьевую воду, соки, сладости, все то, что по санитарным нормам можно было организовать в качестве дополнительного питания и моральной поддержки. И все последующие дни люди продолжали привозить воду, соки, кофе, сладости, овощи и фрукты, средства личной гигиены, какие-то мелочи, которые люди не предусмотрели когда собирали свои вещи.

Нами был сделано все, чтобы поддержать наших сотрудников и пациентов. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто нас поддерживал. Я не буду перечислять их имена, эти люди делали доброе дела не ради славы или рекламы. Все, что они делали, было от чистого сердца. Спасибо вам большое и от тех людей которые были внутри эти 14 дней, — подчеркивает Оксана Курдес.

Многое было «в первый раз». И в жизни (как это всегда и бывает) – далеко не все «по инструкции».

Сначала никто не понимал, как это все будет. Не было такого ещё никогда раньше. Инструкции инструкциями, а когда за твоей спиной находятся больше 100 человек, которые полностью отрезаны от внешнего мира, 78 из которых твои коллеги, с которым ты ещё вчера плечо к плечу лечила пациентов, а сегодня они сами стали пациентами… Да, они не больные, но они не вольны распоряжаться собой так, как они привыкли. Их нужно был поддержать, в первую очередь морально. Дать понять, что о них мы заботимся, дать почувствовать, что эти долгие 14 дней мы как сможем, скрасим. И мы, все вместе, с этим справились. Мы постарались разрешить все вопросы, которые возникали у людей, — признается заместитель главного врача ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» Светлана Шейн.

И еще один факт: мало кто знает, что помимо тех кто был «по предписанию» закрыт на обсервацию, были ещё те, кто добровольно остался в больнице на весь срок и обеспечивал быт и функционирование лечебного учреждения больницы все две недели.

Напомним, на обсервации находились 78 сотрудников и 28 пациентов Симферопольской клинической больницы. Все многочисленные анализы на коронавирусную инфекцию, взятые как у пациентов так и у медработников, дали отрицательный результат.

На фото: Оксана Курдес и Светлана Шейн.