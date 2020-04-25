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«Коронавирусная сводка» как бы намекает: режим самоизоляции в стране продлят, минимум, на две недели

«Коронавирусная сводка» как бы намекает: режим самоизоляции в стране продлят, минимум, на две недели

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:34 25.04.2020

За последние сутки в России зарегистрировано еще 5 966 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Общее число зараженных по стране достигло 74 588 человек. Суточный прирост составляет +8,7%. В оперштабе подчеркивают, что 48,9% выявлено активно, то есть симптомов заболевания у этих людей не было.

Новые случаи выявлены в 83 регионах, в Москве — 2612 новых заболевших COVID-19. Всего в столице 39 509 диагнозов. О ситуации в Крыму (+10 случаев заражения) — ЗДЕСЬ. О ситуации в Севастополе (+5 случаев COVID-19) — ЗДЕСЬ.

Общее число жертв заболевания по всей стране достигло 681, за сутки умерли еще 66 человек. Количество выздоровевших составляет 6 250. За сутки в России полностью выздоровели 682 человека.

В Роспотребнадзоре уверены: режим «повышенной готовности» в стране надо продлевать еще на две недели (минимум). В ведомстве пообещали до 28 апреля должен определить субъекты РФ, находящиеся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции.

К 27 апреля Роспотребнадзор вместе с Минздравом должен подготовить предложения по единым критериям госпитализации больных коронавирусом в зависимости от тяжести течения заболевания.

Кроме того, Роспотребнадзор, Минздрав, Минтранс и МВД к 27 апреля должны подготовить рекомендации для граждан о соблюдении мер предосторожности в период проведения майских праздников, «в том числе с учетом необходимости исключения или снижения перемещения граждан внутри страны».

«Коронавирусная сводка» как бы намекает: режим самоизоляции в стране продлят, минимум, на две недели

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