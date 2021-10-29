Корпорация развития Республики Крым рассматривает две площадки под будущий горнолыжный курорт

Ожидаемо: плато Ай-Петри или район Ангарского перевала.

Корпорация развития Республики Крым (КРРК) рассматривает две площадки на полуострове в качестве перспективных для создания горнолыжного курорта. Об этом рассказал глава Корпорации Дмитрий Ворона. Напомним, разговоры о создании такого центра велись не один год (читать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ), в итоге было решено – в 2022 году инвестор такой курорт создаст. Но где именно?

Ай-Петри рассматривается в качестве площадки, но там проблемы с коммуникациями, мы сейчас смотрим, сможем мы их решить быстро или не сможем. И второй вариант — это размещение в районе Ангарского перевала. И, соответственно, возрождение еще советских курортов, — сказал Дмитрий Ворона.

Он отметил, что более подробная информация по поводу проекта будет предоставлена позже.