Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Корпорация развития Республики Крым рассматривает две площадки под будущий горнолыжный курорт

crimeapress_news

verevo
Корпорация развития Республики Крым рассматривает две площадки под будущий горнолыжный курорт
Фото: derwiki, pixabay.com

Корпорация развития Республики Крым рассматривает две площадки под будущий горнолыжный курорт

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:29 29.10.2021

Ожидаемо: плато Ай-Петри или район Ангарского перевала.

Корпорация развития Республики Крым (КРРК) рассматривает две площадки на полуострове в качестве перспективных для создания горнолыжного курорта. Об этом рассказал глава Корпорации Дмитрий Ворона. Напомним, разговоры о создании такого центра велись не один год (читать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ), в итоге было решено – в 2022 году инвестор такой курорт создаст. Но где именно?

Ай-Петри рассматривается в качестве площадки, но там проблемы с коммуникациями, мы сейчас смотрим, сможем мы их решить быстро или не сможем. И второй вариант — это размещение в районе Ангарского перевала. И, соответственно, возрождение еще советских курортов, — сказал Дмитрий Ворона.

Он отметил, что более подробная информация по поводу проекта будет предоставлена позже.

Корпорация развития Республики Крым рассматривает две площадки под будущий горнолыжный курорт

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.