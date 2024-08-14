Корпоративный кредитный портфель в РК превысил 188 млрд рублей

Кредитный портфель организаций и предпринимателей Республики Крым за год вырос на 35,6% и на 1 июля 2024 года составил 188,3 млрд рублей. Прирост портфеля в основном обусловлен кредитованием малого и среднего бизнеса, на долю которого приходится больше половины всего корпоративного портфеля. Обязательства в этом сегменте увеличились практически до 104 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше, чем год назад. В свою очередь портфель крупного бизнеса вырос на 7,7%, до 84,4 млрд рублей.

В I полугодии крымские предприятия и индивидуальные предприниматели получили почти 113 млрд рублей кредитов. Это почти на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более половины выданных займов было предоставлено предприятиям, занятым в торговле, недвижимости и строительстве, – прокомментировал ситуацию руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков. – Рост корпоративного кредитования позволяет крымскому бизнесу не только пополнять оборотные средства, но и поддерживать реализацию инвестиционных проектов.

Объем кредитов, выданных в январе-июне малому и среднему бизнесу, превысил 63 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за этот же период годом ранее. Объем кредитов, выданных крупным заемщикам в I полугодии 2024 года, вырос менее значительно и превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 7%. Положительной динамике корпоративного кредитования во многом способствовало действие программ льготного кредитования.