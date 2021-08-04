Коса Беляус полностью очищена от несанкционированных свалок бытового мусора

Силами МУП «Черномор-строй-сервис» с береговой линии Косы Беляус было вывезено более 60 тонн мусора.

В этом популярном у жителей и гостей республики месте отдыха, уже установлено 37 контейнеров для сбора ТКО. В ближайшее время тут также появится 30 урн для сбора мусора, 5 биотуалетов, 6 душевых кабинок, 20 теневых навесов и 10 кабинок для переодевания. Все это поможет не только сделать отдых на берегу еще более комфортным и удобным для туристов, но и сохранить уникальную природу косы, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.