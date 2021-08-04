penoplex
Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Экология Крыма | Коса Беляус полностью очищена от несанкционированных свалок бытового мусора

crimeapress_news



«Верево Сити»
Коса Беляус полностью очищена от несанкционированных свалок бытового мусора

Коса Беляус полностью очищена от несанкционированных свалок бытового мусора

Опубликовал: КрымPRESS в Экология Крыма 19:10 04.08.2021

Силами МУП «Черномор-строй-сервис» с береговой линии Косы Беляус было вывезено более 60 тонн мусора.

В этом популярном у жителей и гостей республики месте отдыха, уже установлено 37 контейнеров для сбора ТКО. В ближайшее время тут также появится 30 урн для сбора мусора, 5 биотуалетов, 6 душевых кабинок, 20 теневых навесов и 10 кабинок для переодевания. Все это поможет не только сделать отдых на берегу еще более комфортным и удобным для туристов, но и сохранить уникальную природу косы, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Коса Беляус полностью очищена от несанкционированных свалок бытового мусора Коса Беляус полностью очищена от несанкционированных свалок бытового мусора Коса Беляус полностью очищена от несанкционированных свалок бытового мусора Коса Беляус полностью очищена от несанкционированных свалок бытового мусора

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым призывает жителей и гостей полуострова, посещая места отдыха, оставлять мусор только в предназначенных для этого местах. Сохраним уникальную природу родного края вместе.

фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

Коса Беляус полностью очищена от несанкционированных свалок бытового мусора

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.