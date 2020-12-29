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Крадут в Крыму, крадут... Статистика Росгвардии за неделю

Крадут в Крыму, крадут… Статистика Росгвардии за неделю

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:37 29.12.2020

Сотрудники Росгвардии за неделю пресекли более 15 краж с охраняемых объектов в Крыму и Севастополе. Задержали и передали полицейским более 20 человек по подозрению в совершении противоправных действий. Так:

  • В одном из развлекательных заведений Ялты задержали нетрезвого дебошира 1993 года рождения, который после употребления алкогольных напитков повел себя агрессивно, нецензурно бранился и угрожал работникам кафе. В Керчи патрульный экипаж вневедомственной охраны Росгвардии передал сотрудникам полиции двоих мужчин по подозрению в краже дорогостоящих товаров в одном из супермаркетов города.
  • В Севастополе росгвардейцы в одном из строительных супермаркетов задержали 53-летнего местного жителя, которого сотрудники магазина заподозрили в трёх совершенных ранее кражах. Причастность мужчины к правонарушениям зафиксировали камеры внутреннего наблюдения магазина.

Все злоумышленники задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.

Крадут в Крыму, крадут... Статистика Росгвардии за неделю

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