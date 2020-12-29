Крадут в Крыму, крадут... Статистика Росгвардии за неделю

Сотрудники Росгвардии за неделю пресекли более 15 краж с охраняемых объектов в Крыму и Севастополе. Задержали и передали полицейским более 20 человек по подозрению в совершении противоправных действий. Так:

В одном из развлекательных заведений Ялты задержали нетрезвого дебошира 1993 года рождения, который после употребления алкогольных напитков повел себя агрессивно, нецензурно бранился и угрожал работникам кафе. В Керчи патрульный экипаж вневедомственной охраны Росгвардии передал сотрудникам полиции двоих мужчин по подозрению в краже дорогостоящих товаров в одном из супермаркетов города.

В Севастополе росгвардейцы в одном из строительных супермаркетов задержали 53-летнего местного жителя, которого сотрудники магазина заподозрили в трёх совершенных ранее кражах. Причастность мужчины к правонарушениям зафиксировали камеры внутреннего наблюдения магазина.

Все злоумышленники задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.