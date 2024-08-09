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Кредитный портфель крымчан за год увеличился почти на треть
фото: pikist.com

Кредитный портфель крымчан за год увеличился почти на треть

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:04 09.08.2024

За год розничный кредитный портфель в Республике Крым вырос почти на 32% и на 1 июля 2024 года составил 151,5 млрд рублей. Темп прироста кредитования жителей в регионе по-прежнему превышает показатель по России (+22,2%).

Основной вклад в увеличение внесла ипотека. Кредитный портфель в этом сегменте на начало III квартала составил 80,5 млрд рублей. В годовом выражении он увеличился почти на 46%. Обязательства граждан и по потребительским займам за год выросли не так сильно – на 18,6%, и на 1 июля 2024 года достигли 71 млрд рублей.

С января по июнь текущего года крымчане активнее, чем год назад, оформляли ипотеку. Повышенный спрос на нее в этот период во многом связан с ожиданиями завершения в июле программ с господдержкой и изменения условий по семейной ипотеке. В результате за первые шесть месяцев этого года банки выдали ипотечных кредитов на сумму более 17 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза больше показателя за тот же период 2023 года, – поясняет руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков.

Востребованность депозитов в регионе по сравнению с прошлым годом также выросла. Прежде всего, это связано с повышением процентных ставок по ним. По данным на 1 июля 2024 года жители республики разместили в банках почти 232 млрд рублей, что более чем в 1,5 раза превышает сумму на аналогичную дату прошлого года. По темпам прироста средств Республика Крым существенно опережает среднероссийский показатель (+25,6%).

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источник: Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

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