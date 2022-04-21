Крейсер «Москва». История еще не закончена

Что с экипажем флагмана Черноморского флота, кто даст исчерпывающую информацию, поднимут ли корабль и отремонтируют или построят новый (и за чей счет)…

В Госдуме обсудят обращения от родственников членов экипажа затонувшего крейсера «Москва». Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Он пообещал лично обсудить поступающие обращения с главой комитета Андреем Картаполовым. Повод – в сети появились обращения родственников членов экипажа «Москвы», обеспокоенных судьбами моряков.

Почему мы не дублируем эти обращения? Почему не оперируем терминами «пропали без вести» или «погибли»? Да потому что единственным официальным источником данной информации является Минобороны РФ. Не мы сказали… Пресс-секретарь Президента. Отвечая на вопросы журналистов о новостях про гибель членов состава крейсера «Москва», Дмитрий Песков заявил :

Мне по-прежнему нечего сказать по этой теме. Любая информация предоставляется только по линии Министерства обороны… Источником информации является Министерство обороны по этим и другим вопросам, связанным с ходом военной операции.

Пока же официальная информация (от Минобороны РФ) такова: крейсер «Москва», на котором ранее произошел пожар из-за детонации боезапаса, в шторм затонул при буксировке в порт назначения. Экипаж эвакуировали и доставили в Севастополь. Иных подробностей или точного числа спасенных моряков нет.

Сегодня в СМИ появилась такая информация : глубина, на которой затонул корабль не более 60 метров. Крейсер затонул не сразу, примерно на полпути к Севастополю – из-за потери остойчивости. В настоящее время ведутся работы по снятию с корабля боезапаса и комплекса ПВО «Форт» (флотский аналог сухопутного С-300), а также ударных ракет типа «Вулкан». После демонтажа будет принято окончательное решение касательно дальнейшей судьбы крейсера – либо его подорвут, как в своё время затонувший неподалеку от Севастополя большой противолодочный корабль «Отважный», либо поднимут. Одно, во всяком случае, уже ясно – иностранных подводников к крейсеру не подпустят на пушечный выстрел. Однако, подчеркнем, Минобороны хранит молчание и по этому поводу.

Тем временем в Крыму выступили с инициативой собрать деньги на постройку нового крейсера «Москва».

Считаю, нам следует за народные деньги построить новый крейсер «Москва», — заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов. — У нашего народа есть традиция — жертвовать свои сбережения на нужды армии, когда она сражается за правое дело на поле боя. Так, за народные деньги, собиралось Ополчение Минина и Пожарского, на добровольные пожертвования комплектовались полки в 1812 году. В годы Великой Отечественной в рядах Красной Армии действовали боевые самолёты и танки, построенные на личные средства выдающихся деятелей науки и культуры, Православной церкви. Мы уверены, что наше государство в состоянии выделить на оборону страны столько средств, сколько необходимо. И прекрасно отдаём себе отчёт, что эти средства попали в бюджет в виде налогов и сборов, которые мы же и выплачиваем. Но очень важно иметь перед глазами наглядный пример нашего личного участия в деле укрепления державной мощи страны. Думаю, такая идея увлечёт крымчан, моряков-черноморцев, найдёт отклик по всей стране. Давайте возродим народный ракетный крейсер «Москва»!

Инициатива достойная, вот только не преждевременная ли? История крейсера «Москва» в любом случае еще не закончена.