Крупнейший производитель молочной продукции Крыма увеличит ассортимент сыров в 2022 году

Крупнейший производитель молочной продукции Республики Крым планирует увеличить производство и ассортимент сыров в 2022 году. Прирост выпуска сыров на Джанкойском молокозаводе за 2020- 2021 годы составил более 14%.

С 2020 года после установки нового рассольного бассейна Джанкойский молокозавод почти вдвое увеличил мощность сырцеха. Ассортимент сыров постоянно пополняется уникальными новинками: твердые, полутвердые, рассольные, мягкие, сыры с плесенью. Все сыры производятся из натурального свежего коровьего, козьего и овечьего молока. В 2019 году запущено производство козьего и овечьего сыров. Также с 2019 года налажен выпуск мягкого сыра «Моцарелла» и полутвердого сыра «Моцарелла» для пиццы, в 2022 «итальянская» линейка пополнится сыром «Буррата». С 2014 по 2021 год, в рамках проекта импортозамещения, технологами предприятия успешно освоены рецептуры и технологии, и запущены в промышленное производство сыры различной географической принадлежности: итальянские сорта «Пармезан» и «Моцарелла», «Маасдам», родом из Голландии, польский «Радомер», швейцарский «Грюйер», испанский сыр из овечьего молока «Манчего», французский сыр «Мимолет» и линейка сыров «Камамбер» с благородной белой плесенью — все эти уникальные сорта сыра производятся в Крыму на заводе «Новатор», — отмечают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

В 2021 году запущен новый бренд «Милая деревня», именно так с крымско-татарского переводится название г. Джанкой, где и производится самая вкусная натуральная молочная продукция в Крыму. Сырная линейка «Милой деревни» включает в себя сыр с крымской лавандой, крымскими травами и другие уникальные вкусы.

Как ранее сообщала врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова, молокоперерабатывающими предприятиями Республики Крым за январь-ноябрь 2021 года произведено 1,7 тысяч тонн сыров, что на 16,8 % выше аналогичного периода 2020 года. На территории Республики Крым основными производителями сыров являются: ООО «Новатор», ООО ДК «Мегатрейд-Юг», ООО «Юг-молоко».

Справка: 30 марта 2021 года завод отметил свое 55-летие. Производственные мощности предприятия позволяют переработать до 450 тонн молока в сутки. Предприятие сертифицировано по международным стандартам менеджмента безопасности и качества. Ассортимент молочной продукции, производимой на предприятии, насчитывает более 250 наименований продукции и включает в себя сливочное масло, сыры мягкие, твердые и полутвердые, плавленые и рассольные, сыры с плесенью, цельномолочную и кисломолочную продукцию, термостатную продукцию, сухие молокопродукты. Фирменная торговая сеть «Азбука Крыма» на сегодня насчитывает более 90 торговых точек, которые расположены практически во всех городах Крыма. Также продукция молокозавода представлена в крупнейших региональных сетевых магазинах, в планах расширение географии поставок по всем регионам России.

фото: ООО «Новатор»