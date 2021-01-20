Крым близок к эпидпорогу по «обычным» ОРВИ и гриппу

А в Симферополе эпидпорог уже превышен.

По информации Роспотребнадзора, в Крыму в начале года вырос уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями (по сравнению с январем прошлого года – в 4 раза). Республика приблизилась к эпидпорогу.

Продолжается рост заболеваемости сезонными острыми респираторными инфекциями. Разница между эпидпорогом и фактическим уровнем заболеваемости сократилась практически до 15%. В то же время, показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей увеличился в два раза, а по сравнению с 2020 годом — в четыре. Мы видим нарастание обращений по причине ОРВИ, — рассказала глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В Симферополе эпидемический порог по «обычным» гриппу и ОРВИ превышен на 13%. Также резкий рост числа ОРВИ зафиксирован в Армянске, Судаке, Черноморском и Кировском районах. В Роспотребнадзоре уверяют: это следует учитывать при введении ограничительных мероприятий в образовательных, лечебно-профилактических учреждениях.