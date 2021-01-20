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Крым близок к эпидпорогу по «обычным» ОРВИ и гриппу
Фото: ID 4330009, pixabay.com

Крым близок к эпидпорогу по «обычным» ОРВИ и гриппу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:16 20.01.2021

А в Симферополе эпидпорог уже превышен.

По информации Роспотребнадзора, в Крыму в начале года вырос уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями (по сравнению с январем прошлого года – в 4 раза). Республика приблизилась к эпидпорогу.

Продолжается рост заболеваемости сезонными острыми респираторными инфекциями. Разница между эпидпорогом и фактическим уровнем заболеваемости сократилась практически до 15%. В то же время, показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей увеличился в два раза, а по сравнению с 2020 годом — в четыре. Мы видим нарастание обращений по причине ОРВИ, — рассказала глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В Симферополе эпидемический порог по «обычным» гриппу и ОРВИ  превышен на 13%. Также резкий рост числа ОРВИ зафиксирован в Армянске, Судаке, Черноморском и Кировском районах. В Роспотребнадзоре уверяют: это следует учитывать при введении ограничительных мероприятий в образовательных, лечебно-профилактических учреждениях.

Крым близок к эпидпорогу по «обычным» ОРВИ и гриппу

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