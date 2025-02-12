Крым болеет: за неделю фиксируют до 200 случаев заболеваний гриппом разных штаммов

Крым выходит на пик заболеваемости гриппом, официальная статистика фиксирует уже до 200 случаев в неделю. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад. По ее словам, для Крыма характерно, что именно февраль становится пиковым периодом заболеваемости гриппом всех типов. В разные годы возможен сдвиг на 2-3 недели, но на этот самые высокие показатели традиционно припали на середину месяца.
Мы выходим на наш пик заболеваемости. Если еще несколько недель назад регистрировали единичные случаи, за неделю 2–4, а потом 5–10, то сейчас уже в неделю в статистику попадает до 170–200 случаев гриппа, – сказала Листопад.
Она подчеркнула, что это официальные цифры, то есть такие, которые показывают, сколько людей обратились за медицинской помощью в связи с недомоганием. В действительности же, по словам Листопад, картина может быть еще серьезнее, поскольку есть те, кто заболел и занимается самолечением. И это может быть очень опасно из-за высокой патогенности вирусов гриппа и опасности осложнений, предупредила врач.
Грипп является самым тяжелым вирусным заболеванием в группе ОРВИ, и его размножение протекает с исключительно высокой скоростью. При попадании в дыхательные пути всего одной вирусной частицы через 8 часов количество инфекционного потомства достигает 10 тысяч. А к концу первых суток это уже миллионы, – рассказала Листопад.
Наиболее тяжелым легочным осложнением является развитие вирусной пневмонии, которая может развиться за считаные дни после обманчивого улучшения, добавила она.
Зачастую пациенты отмечают, что после 3-4 дней появляется улучшение, но при этом нарастает сухой кашель с болью в груди. Это симптомы», – предупредила специалист.
Чтобы не упустить этот момент, она рекомендует обязательно обращаться к врачу, если заболевание проявило себя остро с первых дней: с высокой температурой, общей интоксикацией и слабостью. Потому что внезапное недомогание – особенность гриппа.
При гриппе, в отличие от схожих и в целом терпимых ОРВИ, больной не только сильно температурит, но и жалуется на головную боль, ломоту во всем теле, озноб, потливость и головокружение. Возможны также кожные высыпания и носовое кровотечение из-за поражения вирусом сосудов, предупредила Листопад.
Грипп имеет очень много подтипов, и больше всего их у типов А и Б, которые сейчас циркулируют в Крыму, сказала она. Есть штаммы, которые вызывают наиболее тяжелые формы заболевания и способны к эпидемическому распространению, например H1N1 –гриппа А.
Однако для человека, как правило, неважно, каким именно типом гриппа он заболел – это сказывается лишь на общей эпидемиологической характеристике периода подъема заболеваемости, сказала Листопад. — Потому что тяжесть протекания заболевания зависит не только от патогенности того или иного подтипа гриппа, но и от того, насколько организм может дать адекватный иммунный ответ, – сказала медик.
Наименьшую опасность, по ее словам, грипп представляют для тех, кто привился. Это объясняется тем, что в вакцину против гриппа входит несколько штаммов – как правило, 3−4. И ко всем ним вырабатывается иммунитет, подчеркнула Листопад.
Несмотря на то, что повторное заболевание привитых возможно, оно «все равно не будет тяжелым, так как к общим белкам гриппа будет иммунный ответ», отметила специалист.
Пик заболеваемости продолжается как правило 3−4 недели, после чего наблюдается спад. Поэтому пока, с учетом ситуации, представитель Роспотребназора рекомендует крымчанам использовать для защиты дыхательных путей маски в общественных местах. А также регулярно мыть руки и обрабатывать поверхности и гаджеты.
источник: РИА Новости Крым
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