Крым болеет: за неделю фиксируют до 200 случаев заболеваний гриппом разных штаммов

Наиболее тяжелым легочным осложнением является развитие вирусной пневмонии, которая может развиться за считаные дни после обманчивого улучшения, добавила она.

Зачастую пациенты отмечают, что после 3-4 дней появляется улучшение, но при этом нарастает сухой кашель с болью в груди. Это симптомы», – предупредила специалист.

Чтобы не упустить этот момент, она рекомендует обязательно обращаться к врачу, если заболевание проявило себя остро с первых дней: с высокой температурой, общей интоксикацией и слабостью. Потому что внезапное недомогание – особенность гриппа.

При гриппе, в отличие от схожих и в целом терпимых ОРВИ, больной не только сильно температурит, но и жалуется на головную боль, ломоту во всем теле, озноб, потливость и головокружение. Возможны также кожные высыпания и носовое кровотечение из-за поражения вирусом сосудов, предупредила Листопад.