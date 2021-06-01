Крым готов к приему международных авиарейсов, в том числе из Белоруссии

Международный аэропорт «Симферополя», принимающий сейчас рейсы только из регионов России, готов к приему самолетов из-за границы, в том числе из Белоруссии, сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла. По сообщению агентства БелТА, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил , что власти республики и российская сторона проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

Инфраструктура аэропорта «Симферополь» предусматривает возможность обслуживания международных рейсов. В частности, для пассажиров, вылетающих в страны Таможенного союза или прибывающих из них, в терминале оборудованы 12 специальных кабин пограничного контроля, а также отдельные выходы на посадку, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы аэропорта.

Отмечается также, что «аэропорт «Симферополь» обеспечит максимально комфортные условия для авиакомпаний, желающих организовать полеты как в ближнее, так и дальнее зарубежье».

С 2015 года у аэропорта «Симферополя» самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Крымский аэропорт ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров. Из-за пандемии международный аэропорт «Симферополь» в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом. В этом году ожидается не менее 6 млн пассажиров, что станет рекордным показателем для Крыма.