Крым готов принять на отдых детей из ЛНР и ДНР

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что Крым готов принять на отдых детей из Луганской и Донецкой народных республик. По его словам, крымчане всегда поддерживали дружеские отношения с жителями Донбасса, старались оказать содействие людям, оказавшимся в сложной ситуации. В Крым на отдых регулярно приезжают граждане ДНР и ЛНР, среди которых много детей.

Мы поддерживаем дружеские отношения с республиками Донбасса, каждый год к нам по путевкам приезжают на отдых дети. Уверен, когда ситуация нормализуется, летом у нас вновь будут отдыхать дети из освобожденных Донецкой и Луганской народных республик, — сказал Глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов еще раз выразил готовность принять в Крыму детей и членов семей пострадавших в результате обстрела Донецка 14 марта.

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