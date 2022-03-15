реклама крым
Горячие новости
Главная | Крым и мир | Крым и Украина | Крым готов принять на отдых детей из ЛНР и ДНР

crimeapress_news



реклама в крыму
Крым готов принять на отдых детей из ЛНР и ДНР

Крым готов принять на отдых детей из ЛНР и ДНР

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Украина 19:55 15.03.2022

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что Крым готов принять на отдых детей из Луганской и Донецкой народных республик. По его словам, крымчане всегда поддерживали дружеские отношения с жителями Донбасса, старались оказать содействие людям, оказавшимся в сложной ситуации. В Крым на отдых регулярно приезжают граждане ДНР и ЛНР, среди которых много детей.

Мы поддерживаем дружеские отношения с республиками Донбасса, каждый год к нам по путевкам приезжают на отдых дети. Уверен, когда ситуация нормализуется, летом у нас вновь будут отдыхать дети из освобожденных Донецкой и Луганской народных республик, — сказал Глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов еще раз выразил готовность принять в Крыму детей и членов семей пострадавших в результате обстрела Донецка 14 марта.

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов пообещал изъять крымское имущество деятелей «парии войны» Украины  


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.