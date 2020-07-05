Крым и Дальний Восток теперь связаны прямым авиасообщением. Время в пути?

Международный аэропорт «Симферополь» 5 июля принял первый с 2018 года прямой рейс из Хабаровска. Авиасообщение между Крымом и Дальним Востоком открыла авиакомпания «Россия» по заказу туроператора «Библио-Глобус».

Рейсы из аэропорта Симферополь в Хабаровск будут выполняться на двухпалубном 522-местном широкофюзеляжном лайнере Boeing 747 один раз в неделю по субботам, а в обратном направлении — по воскресеньям. Прямое авиасообщение продлится до 6 сентября. Время в пути составит около 9 часов, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Авиакомпания «Россия» совместно с «Библио-Глобус» предлагает пассажирам комплексный туристический продукт. В него входит авиаперелет, трансфер, проживание в гостинице, а при желании — питание по системе «все включено» и экскурсионное обслуживание. В летнем сезоне авиакомпания планирует перевезти на южные курорты порядка 50 тысяч дальневосточников.

Эпидемиологическая ситуация подтолкнула предприятия отрасли к оперативному перераспределению транспортных потоков и открытию новых внутрироссийских направлений. Поддерживая тенденцию транспортной доступности, «Россия» открывает сегодня авиасообщение между Дальним Востоком и городами Черноморского побережья. Жители Хабаровска и Владивостока смогут на прямом рейсе улететь в Сочи или Симферополь. Рейсы, выполняемые в обход Москвы, экономят время и деньги. А за счет сокращения длительности перелета улучшаются параметры экологичности путешествий, — отмечает министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.

