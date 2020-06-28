Крым не будет просить Украину возобновить подачу воды

Крым не станет обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении подачи воды по каналу на полуостров, сказал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он уверен, что крымчане проживут и без «водных подачек» со стороны «незалежной».

Кроме Зеленского никто на Украине такого решения (о подаче воды по каналу – ред.) принять не может, все остальное – это разговоры ни о чем… Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них, — сказал Аксёнов в интервью телеканалу «Россия 24» .

Глава Республики сообщил, что для обеспечения водой Симферополя, где в текущем сезоне сложилась наиболее сложная ситуация, уже построены две нитки водоводов и начата подача воды из артезианских скважин в Бахчисарайском районе Крыма. Объем перебрасываемой воды достигнет 55-57 тысяч кубометров в сутки (при потреблении порядка 160 тысяч в сутки). Таким образом, нагрузка на обмелевшие водохранилища снизится, сказал глава региона. Режимная подача воды в Симферополе пока не вводилась.

Водный баланс в регионе изменился, однако для бытовых нужд мы понимаем, что мы выкрутимся и своими силами, без посторонней помощи, без украинской воды выйдем спокойно из положения, — сказал Аксёнов.

Он убежден, что полуостров данным вопросом никто «на колени не поставит».

Мы приспосабливаемся, переходим на засухоустойчивые сельхозкультуры, — добавил Глава РК.

В украинский период в Крым ежегодно по каналу подавалось более миллиарда кубометров воды, из которых около 150 миллионов кубометров на бытовые нужды, 700 миллионов кубометров на полив. По сути, Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей крымчан в воде. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

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