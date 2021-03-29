Крым – один из лучших регионов страны по антитеррористической деятельности

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с заместителем руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Андреем Новиковым.
В ходе встречи председатель Антитеррористической комиссии в Республике Крым Сергей Аксёнов и руководитель Оперативного штаба, начальник УФСБ по РК и городу Севастополю Леонид Михайлюк были отмечены почетными грамотами Национального антитеррористического комитета, — отмечает пресс-служба Главы РК.
Награды, приуроченные к 15-летию Национального антитеррористического комитета, вручил Андрей Новиков.
Также в ходе рабочей встречи стало известно, что Республика Крым вошла в четверку лучших субъектов Российской Федерации по итогам антитеррористической деятельности.
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