Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крым подает в суд на Украину. Не в первый и не в последний раз
актуально в республике
подает в суд на Украину. Не в первый и не в последний раз

Крым подает в суд на Украину. Не в первый и не в последний раз

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:47 04.03.2024

Как мы уже сообщали, сегодня Арбитражный суд зарегистрировал первый иск о возмещении ущерба из-за энергетической блокады полуострова. К иску приобщены более 50 томов подтверждающих документов. Точная сумма ущерба составляет 3 трлн. 157 млрд. рублей. Как сообщил первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс, это не последний судебный иск к государству Украина.

Рабочая группа продолжает в полном объёме выполнять свои обязательства по реализации поставленных задач. Сейчас в завершающей стадии находится процесс подачи иска от Общественной палаты в Верховный суд РК по защите прав и интересов крымчан на сумму порядка 2 трлн. рублей. Мы сделаем всё, чтобы организаторы водной, энергетической и финансовой блокад полуострова понесли не только уголовное наказание, но также материальное и моральное. Весь мир должен узнать о подлых злодеяниях украинских властей в отношении нашей Республики, — рассказал Ефим Фикс. 

Крым подает в суд на Украину. Не в первый и не в последний раз

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, для Крыма это очень значимое событие, серьёзный результат проделанной работы.

Мы продолжим формировать наши претензии к террористическому образованию «Украина», к Западу, спонсирующему преступления киевской хунты против Крыма и крымчан. Посчитаем весь нанесённый нам ущерб до копейки, — заявил глава крымского парламента.

Ранее в суды были поданы иски о возмещении ущерба из-за водной блокады Крыма.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Украина

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Украина
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.