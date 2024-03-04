Крым подает в суд на Украину. Не в первый и не в последний раз

Как мы уже сообщали, сегодня Арбитражный суд зарегистрировал первый иск о возмещении ущерба из-за энергетической блокады полуострова. К иску приобщены более 50 томов подтверждающих документов. Точная сумма ущерба составляет 3 трлн. 157 млрд. рублей. Как сообщил первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс, это не последний судебный иск к государству Украина.

Рабочая группа продолжает в полном объёме выполнять свои обязательства по реализации поставленных задач. Сейчас в завершающей стадии находится процесс подачи иска от Общественной палаты в Верховный суд РК по защите прав и интересов крымчан на сумму порядка 2 трлн. рублей. Мы сделаем всё, чтобы организаторы водной, энергетической и финансовой блокад полуострова понесли не только уголовное наказание, но также материальное и моральное. Весь мир должен узнать о подлых злодеяниях украинских властей в отношении нашей Республики, — рассказал Ефим Фикс.

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, для Крыма это очень значимое событие, серьёзный результат проделанной работы.

Мы продолжим формировать наши претензии к террористическому образованию «Украина», к Западу, спонсирующему преступления киевской хунты против Крыма и крымчан. Посчитаем весь нанесённый нам ущерб до копейки, — заявил глава крымского парламента.

Ранее в суды были поданы иски о возмещении ущерба из-за водной блокады Крыма.