Крым получил первую партию вакцины от коронавируса

Крым получил тестовую партию вакцины от коронавируса. Об этом сегодня сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Поставлена в Республику Крым тестовая, так назовем ее, партия из 42 вакцин. Т.е. сегодня нам должно прийти соглашение, потому что мы заявляли потребность порядка 3 тысяч. Нам обещал Минздрав Российской Федерации, что до конца сентября постараются этот вопрос решить. Т.е. на сегодняшний день 42 дозы – это первая ласточка, – заявил Лясковский.

Он уточнил, что из-за необходимости проводить ревакцинацию, 42 дозы предназначены для вакцинации 21 человека. Речь идет о новой вакцине «Спутник V». О том, кто будут первыми крымскими добровольцами, решившимися на прививку от коронавируса, не сообщается. Минздрав РФ рекомендует в приоритетном порядке прививать работников торговли и сферы услуг, полицейских, призывников, студентов и школьников, сотрудников соцзащиты, общепита, других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других).

В России первую партию вакцины «Спутник V» выпустили в гражданский оборот 8 сентября. Препарат начали получать люди из групп риска, в частности, учителя и медики. В Минздраве подчеркнули, что первые партии с препаратом (по регионам) будут небольшими. Массовая вакцинация специалистов из групп риска планируется после ноября-декабря 2020 года. В свою очередь, в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что вакцину «Спутник V» в 2020-2021 годах получат больше 1 млрд. человек.