Крым получит почти сто миллионов рублей на концентраторы кислорода для «ковидных» госпиталей

Республика Крым получит более 97 млн. рублей на покупку концентраторов кислорода для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Согласно распоряжению Председателя Правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина Республика Крым получит более 97 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на покупку концентраторов кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Оборудование обладает высокой производительностью – свыше тысячи литров в минуту, – заявил Аксёнов.

Всего согласно распоряжению Кабмина российским регионам выделят свыше 5 млрд. рублей на покупку концентраторов кислорода. Деньги направят 50 регионам, которые нуждаются в таком оборудовании. Этих средств хватит на покупку 157 единиц концентраторов, а также на их доставку и проведение пусконаладочных работ.