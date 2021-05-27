Крым прорвал все «украинские блокады», а по воде… «Хуже уже не будет»

Крым сумел прорвать все виды блокад, которые пыталась установить для полуострова Украина после 2014 года, включая водную, и вскоре проблема с водоснабжением в регионе будет решена полностью. Об этом заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

У нас все блокады прорваны: энергетическая, водная, торговая, транспортная — все, что было за этот период. У нас многое поменялось, но мы с честью выходим из этой ситуации, при поддержке нашей страны боремся и побеждаем, — цитирует Аксёнова ТАСС .

Он отметил, что заметный результат уже дают меры, предпринятые по программе обеспечения стабильного водоснабжения. Так, в Симферополе график подачи оды отменен, а в Ялте смягчен (воду отключают только на ночь). Единственный город, где сохраняются жесткие ограничения, — Алушта. По ловам Аксёнова, теперь ситуация не ухудшится даже при неблагоприятных погодных условиях.

Уже хуже, чем сегодня не будет, «дно кризиса» мы прошли. Теперь только в сторону улучшения ситуации работать… До конца года планирую, что мы все вопросы, даже если осадков не будет, сможем решить. Выскочим из этой ситуации, все блокады у нас прорваны, — сказал Аксёнов.