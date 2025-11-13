Крым среди регионов-лидеров по динамике роста числа отдыхающих в санаториях

В настоящее время развитие оздоровительного туризма в Крыму — одна из «точек роста». В республике работает 91 санаторий. До 2030 года в рамках возведения новых санаторно-курортных и туристских объектов, планируется к открытию 33 объекта, в том числе 8 санаториев. Все объекты входят в масштабную программу развития туристической инфраструктуры Крыма.

Спрос на санаторно-курортные услуги растет – более 50% туристов выбирают оздоровление главной целью прибытия в Крым. При этом тенденцией является то, что возраст гостей значительно молодеет, все больше людей стали заботиться о своем здоровье. Также мы наблюдаем, что классические санатории следят за современными потребностями своих гостей, включают в перечень услуг те, которые ранее были присущи исключительно гостиничным комплексам. Все чаще появляются крытые бассейны, спа-комплексы, сауны, фитнес-центры, анимация и многое другое. В свою очередь, и гостиницы проводят модернизацию и вводят или расширяют услуги по оздоровлению, — отметил министр курортов и туризма Республики Крыма Сергей Ганзий.

Министр также добавил, что на уровне республики, Главой Крыма утверждены приоритетные направления научно-технического развития, один из блоков которого — это санаторно-курортный комплекс. Крым — как уникальный природный регион, обладающий наработанной ещё в советское время классической лечебной и реабилитационной базой на основе целебных природных ресурсов, идет по пути внедрения в лечебные программы современных технологий, цифровых систем и искусственного интеллекта, которые разрабатываются в лабораториях университетов и научно-исследовательских институтов. Такие программы уже проходят адаптацию на базе санаторно-курортных учреждений и помогают в оздоровлении и реабилитации россиян на территории республики.

Как отмечают аналитики сервиса «Санатории России.рф», дальнейшее развитие отрасли будет зависеть от способности санаториев адаптироваться к меняющимся экономическим условиям и потребностям различных сегментов потребителей, а инвестиции в модернизацию, расширение спектра услуг и развитие медицинских компетенций становятся ключевыми факторами конкурентоспособности и устойчивого роста в будущем.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК