Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Крым в экономической изоляции? Статистика экспорта свидетельствует обратное

crimeapress_news



«Верево Сити»
Крым в экономической изоляции? Статистика экспорта свидетельствует обратное

Крым в экономической изоляции? Статистика экспорта свидетельствует обратное

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:20 17.08.2021

С начала 2021 года объем экспорта сельхозпродукции из Республики Крым составил более 10 млн долларов США. Об этом сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. По его словам, выполнение планового показателя в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» с начала года составило более 85%. До конца этого года в планах минсельхоза Крыма довести показатели экспорта продукции АПК до 12 млн. долларов США.

Уровень достижения плановых годовых показателей регионального проекта «Экспорт продукции АПК» за 2019 год — 282%, за 2020 год — 287%, за истекший период 2021 года – 85%. В этом году показатели регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в Республике Крым увеличены почти на 100%, до 12 млн. долларов США, — уточнил вице-премьер.

Андрей Рюмшин подчеркнул, что предприятия АПК Крыма экспортируют свою продукцию в достаточно сложных условиях, связанных с санкционными ограничениями. Крымские сельхозтоваропроизводители прикладывают все усилия для того, чтобы максимально адаптироваться к ведению торговой деятельности за рубежом. Основными направлениями экспорта крымской продукции на сегодня являются ДНР, ЛНР и Китай.

Крым в экономической изоляции? Статистика экспорта свидетельствует обратное

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.