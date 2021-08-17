Крым в экономической изоляции? Статистика экспорта свидетельствует обратное

С начала 2021 года объем экспорта сельхозпродукции из Республики Крым составил более 10 млн долларов США. Об этом сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. По его словам, выполнение планового показателя в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» с начала года составило более 85%. До конца этого года в планах минсельхоза Крыма довести показатели экспорта продукции АПК до 12 млн. долларов США.

Уровень достижения плановых годовых показателей регионального проекта «Экспорт продукции АПК» за 2019 год — 282%, за 2020 год — 287%, за истекший период 2021 года – 85%. В этом году показатели регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в Республике Крым увеличены почти на 100%, до 12 млн. долларов США, — уточнил вице-премьер.

Андрей Рюмшин подчеркнул, что предприятия АПК Крыма экспортируют свою продукцию в достаточно сложных условиях, связанных с санкционными ограничениями. Крымские сельхозтоваропроизводители прикладывают все усилия для того, чтобы максимально адаптироваться к ведению торговой деятельности за рубежом. Основными направлениями экспорта крымской продукции на сегодня являются ДНР, ЛНР и Китай.