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Крым — в лидерах по темпам роста привлеченных средств населения среди регионов ЮФО

Опубликовал: КрымPRESS в Банки Крыма 14:13 04.02.2022

Объем средств клиентов, привлеченных банками на территории Республики Крым по состоянию на 1 января 2022 года, составил почти 260 млрд рублей, увеличившись за год на 15,8%. Аналогичный показатель по России за год вырос на 16,5%, а по ЮФО – на 14,4%.

Положительная динамика в регионе обусловлена ростом привлеченных средств физических лиц. Общий объем банковских сбережений крымчан за год увеличился на 16,6% и на 1 января текущего года составил почти 136 млрд рублей. По темпам роста Крым занимает первое место среди регионов ЮФО, а также опережает показатель в целом по стране (+5,6%). Большую часть сбережений (более 97%) граждане по-прежнему размещают в рублях, — сообщили в пресс-службе Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Индивидуальные предприниматели региона также активно аккумулировали средства на своих счетах, в результате чего темп роста этих средств (+45,5%) превысил показатели по регионам ЮФО и в целом по стране (+25,1%).

Увеличились и объемы кредитования физических лиц. В 2021 году крымчане получили 84,5 млрд рублей кредитов, что на 42,6% больше, чем годом ранее, и выше показателей по ЮФО (+39,5%) и стране в целом (+34%). При этом выдача ипотечных жилищных кредитов выросла на 43% – до 23,3 млрд рублей.

Продолжающийся рост кредитования физических лиц в регионе связан со стремлением заемщиков взять кредиты до пересмотра ценовых условий кредитования на фоне изменения денежно-кредитной политики Банка России. Ипотечное кредитование сохраняет высокие темпы благодаря продолжению действия льготных программ. В то же время повышение регулятором  ключевой ставки способствовало увеличению депозитных ставок и, соответственно, росту привлекательности сбережений для жителей региона, – отмечает управляющий Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская.

Источник: Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации


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