Крым — в лидерах по темпам роста привлеченных средств населения среди регионов ЮФО

Объем средств клиентов, привлеченных банками на территории Республики Крым по состоянию на 1 января 2022 года, составил почти 260 млрд рублей, увеличившись за год на 15,8%. Аналогичный показатель по России за год вырос на 16,5%, а по ЮФО – на 14,4%.

Положительная динамика в регионе обусловлена ростом привлеченных средств физических лиц. Общий объем банковских сбережений крымчан за год увеличился на 16,6% и на 1 января текущего года составил почти 136 млрд рублей. По темпам роста Крым занимает первое место среди регионов ЮФО, а также опережает показатель в целом по стране (+5,6%). Большую часть сбережений (более 97%) граждане по-прежнему размещают в рублях, — сообщили в пресс-службе Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Индивидуальные предприниматели региона также активно аккумулировали средства на своих счетах, в результате чего темп роста этих средств (+45,5%) превысил показатели по регионам ЮФО и в целом по стране (+25,1%).

Увеличились и объемы кредитования физических лиц. В 2021 году крымчане получили 84,5 млрд рублей кредитов, что на 42,6% больше, чем годом ранее, и выше показателей по ЮФО (+39,5%) и стране в целом (+34%). При этом выдача ипотечных жилищных кредитов выросла на 43% – до 23,3 млрд рублей.