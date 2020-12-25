Крым — в топ-5 регионов с максимальной финграмотностью предпринимателей

Республика Крым вошла в пятерку регионов с максимально высокой финансовой грамотностью предпринимателей по итогам третьего Всероссийского зачета по финансовой грамотности. Возможность проверить свои финансовые знания не только по общим вопросам, но и в области малого и среднего бизнеса была реализована в этом году впервые.

Зачет для предпринимателей был пройден крымчанами 516 раз, из которых 366 попыток (71%) завершились успешно. Максимум знаний также продемонстрировали бизнесмены Рязанской, Сахалинской и Калининградской областей и Карачаево-Черкесской Республики.

Крымчане-физические лица прошли зачет 2773 раза и показали 1766 успешных результатов (63,7%).

По результатам зачета можно сделать вывод о том, что крымчане активно интересуются вопросами финансовой грамотности и стараются повышать знания о существующих финансовых продуктах и услугах, возможностях защиты своих прав. Важно, чтобы как можно больше жителей региона присоединялись к зачету, поскольку благодаря такому ежегодному срезу знаний мы можем определить основные направления нашей работы по информированию граждан в разрезе финансового сектора, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирину Яблучанскую.

Всего в третьем Всероссийском зачете по финансовой грамотности приняли участие около 450 тысяч человек по стране. Организаторами зачета выступают Банк России и Агентство стратегических инициатив при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности. Впервые онлайн-зачет по финансовой грамотности был организован в 2018 году и с тех пор проводится ежегодно.