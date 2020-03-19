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Крым заказал три миллиона медицинских масок. Власти говорят: отправят в аптеки
Фото: region.center

Крым заказал три миллиона медицинских масок. Власти говорят: отправят в аптеки  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:20 19.03.2020

Республика Крым подала заявку на получение 3 млн. медицинских масок, которые будут направлены в аптечную сеть. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в Крыму сообщил Глава Республики Сергей Аксёнов.

Отсутствие масок, их по стране сегодня дефицит. Все регионы стали в очередь, – сказал Аксёнов. – Нет необходимости сейчас закупать маски тюками. В этой части никакого ажиотажа быть не должно. Мы заявку на 3 млн. масок подали, чтобы обеспечить их продажу в аптеках, — цитирует Аксёнова ИА «Крыминформ».

Глава РК также отметил, что маски заметно подорожали. В первую очередь ими необходимо обеспечить лиц, которым предписано находиться на работе в средствах защиты. А гражданам, по его словам, « для собственного использования дома» запасаться масками нет необходимости.

Интересно, что по данным российских СМИ, медицинские маски в регионах даже по завышенным ценам купить непросто. А цены… они колеблются от 25 до 150 рублей… за одну маску. Как говорится, «кому война, кому мать родная». И ведь «спекуляцию» не предъявишь — капитализм и свободный рынок, однако…

Крым заказал три миллиона медицинских масок. Власти говорят: отправят в аптеки  

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