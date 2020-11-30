«Крымавтодор» устраняет последствия просадки грунта на трассе «Дубки – Левадки»

Мы уже рассказывали о двух случаях просадки грунта насыпи участков трассы «Дубки – Левадки». Подрядная организация, которая выполняла работы на данном объекте, не справилась с взятыми на себя обязательствами. Работы завершены не были. На сегодняшний день данный объект передан государственному предприятию «Крымавтодор».

В рамках контракта «Крымавтодор» сейчас выполняет работы по поддержанию состояния дороги в безопасных эксплуатационных характеристиках. Произошли некоторые вывалы. Мы сейчас не можем достоверно сказать о том, что произошли они по вине некачественно выполненных работ предыдущим подрядчиком или по каким-то другим причинам. Но, тем не менее, «Крымавтодор» выполняет работы по ликвидации данных участков: если что-то возникает в процессе, оперативно реагируют, — сообщили в минтрансе РК.

В настоящее время готовится техническое задание на строительную экспертизу и частичное перепроектирование. Будут определены участки, которые предстоит переделать в случае, если экспертиза подтвердит такую необходимость. Контракт на строительно-монтажные работы может быть заключен только после проведённой экспертизы.

При вывале грунта «Крымавтодор» отреагировал достаточно оперативно. Восстановил те разрушенные участки, которые были повреждены. Вместе с тем, для того, чтобы сегодня максимально предвидеть эту ситуацию, сработать на опережение, нужны те самые проектные решения, потому что нельзя выйти и начать делать умозрительно, — уточнили в республиканском министерстве транспорта.

Безопасности движения на трассе «Дубки – Левадки» ничего не угрожает.