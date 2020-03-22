Крымчан настоятельно просят воздержаться от заграничных поездок

Министерство курортов и туризма Республики Крым рекомендует воздержаться от заграничных поездок. Для консультаций туристов работает круглосуточная Горячая линия 8 800 511 80 18 (звонки по России бесплатны).

Ростуризм и МИД России в случае вопросов, возникающих с вылетом из-за рубежа, организовали горячие линии: 8-499-678-12-03, круглосуточно; 8-495-959-15-66, круглосуточно.

В круглосуточном режиме работают оперативные дежурные ДСКЦ МИД России : +7(495) 587 88 60, +7(499) 244 19 77, +7 (499) 244 19 88, +7(499) 244 28 47, а также через мессенджер WhatsApp на номер +7 985 046 52 97.

По последним данным, за пределами Российской Федерации находятся 43 крымчанина: в Арабской республике Египет – 10, Турция – 11, Тайланд – 11, Объединённые Арабские Эмираты – 6 человек, Шри-Ланка – 1 человек, Доминиканская Республика – 2 человека, Республика Абхазия – 2 человека.

В сложной ситуации оказались крымчане, пребывающие в Египте. По информации вице-премьера РК Игоря Михайличенко, туристы из Крыма (шестеро взрослых и четверо детей) прибыли в Египет 16 марта, там и их, якобы, заверили, что местные отели и авиасообщение не прекратят свою работу из-за карантина. Однако 21 марта, под предлогом дезинфекции, крымчан с помощью полиции выселили из отеля, в котором они отдыхали.

МИД РФ прорабатывает вопрос с эвакуацией граждан из Египта. Всего речь идет о, примерно, тысяче россиян. Отметим, что Египет заявил о предстоящем закрытии аэропортов и курортов еще 16 марта.

Напомним, Ростуризмом не рекомендованы заграничные поездки.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации с 19.03.2020 г. всем лицам, прибывающим в Россию из-за рубежа, в том из Украины, необходимо пройти двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибытия.