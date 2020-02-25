Крымчан призывают принять участие в опросе о качестве государственных и муниципальных услуг

В течение месяца опрос прошли почти 3 тысячи граждан.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с министром экономического развития РК Дмитрием Шеряко. В ходе встречи Сергей Аксёнов призвал жителей Крыма принять участие в анонимном опросе о качестве предоставления государственных и муниципальных услуг, размещенном на сайте минэкономразвития РК.

Так, в ходе встречи Глава Республики отметил, что данный опрос позволит в дальнейшем осуществлять совершенствование процесса оказания услуг и повысить их качество.

Этот опрос — важный критерий оценки деятельности органов власти, ведь мы несем ответственность перед жителями Крыма. Просим крымчан активнее пользоваться данным ресурсом, поскольку для нас – это сигнал к действию, так мы видим проблемы, волнующие граждан. Тем более что для прохождения анкетирования не требуются никакие контактные данные, он анонимный, — сказал Глава Крыма. — Так, центр оперативного реагирования должен оценивать информацию, поданную заявителем, затем выезжать на места и принимать необходимые меры по каждому из вопросов.

Дмитрий Шеряко рассказал, что в течение месяца опрос прошли порядка 2,75 тысяч граждан, ежедневно на сайт министерства поступает более 90 анкет. При этом наиболее активное участие в анкетировании принимают Ленинский, Бахчисарайский и Джанкойский районы, а также города Симферополь и Керчь. По информации министра, граждан, в первую очередь, волнуют вопросы в сферах образования и здравоохранения, работы органов местного самоуправления, при этом чаще всего люди недовольны большими очередями в госучреждениях.

В свою очередь, Сергей Аксёнов подчеркнул, что если в любом государственном учреждении возникают очереди, то требуется пересмотреть его работу и принять необходимые управленческие решения.

Если у кабинета есть очередь, то это значит, что работа ведется неправильно. Мы понимаем, что не всегда есть возможность быстро увеличить штатную численность сотрудников, но значит нужно решать ситуацию хотя бы с прикомандированием сотрудников для решения разовых задач. Поход в органы власти не должен становиться испытанием для людей, — добавил Аксёнов.

Также в ходе встречи Дмитрий Шеряко сообщил, что в ближайшее время появится возможность пройти данный опрос в отделениях ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Кроме того, с прошлой недели на сайте появилась возможность прикрепить документы и фотографии при прохождении опроса.

При этом Сергей Аксёнов считает, что помимо всех вышеперечисленных мер, каждый месяц под самим голосованием на портале Правительства РК следует публиковать ежемесячные отчеты о принятых мерах по системным вопросам.