Крымчанам предлагают обменять мелочь в отделениях банков

Жителей Республики Крым приглашают обменять накопившуюся мелочь в отделениях коммерческих банков. Акция «Монетная неделя» пройдет по всей стране при поддержке Банка России.

Банк России чеканит большое количество монет, однако большая их часть не возвращается в оборот по разным причинам. Предприятия все больше предпочитают безналичные расчеты, а магазины неохотно принимают монеты в оплату. У людей мелочь оседает в копилках, – поясняет руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков. – Такая акция поможет вернуть монеты в оборот и сократить издержки на их выпуск. В прошлом году в ходе аналогичной акции в Крыму собрали 83 тысячи монет – это около 370 кг.

Обменять мелочь можно будет с 20 мая по 2 июня в банковских отделениях Симферополя, Феодосии и Ялты. Чтобы принять участие в акции, нужно взять с собой паспорт, а в банке заполнить заявление. Монеты можно обменять на бумажные купюры либо зачислить на свой банковский счет без комиссии. В первом случае клиентом банка, в котором производится обмен, быть не обязательно. Ограничений по количеству монет нет.

В банки можно принести любые монеты Банка России, находящиеся в обращении в настоящее время, выпущенные начиная с 1997 года. Окисленные, потемневшие, просверленные или поцарапанные монеты также примут. Некоторые банки могут предлагать своим клиентам сувениры или памятные монеты – подробности и условия следует уточнять в конкретной кредитной организации.

источник: пресс-служба Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации