Крымчане и севастопольцы — самые дисциплинированные заёмщики

Регионом-лидером по платежной дисциплине стал Севастополь, где доля просроченных кредитов физическим лицам составляет 2,67%. Низкая доля просроченной задолженности в этом субъекте РФ сочетается с небольшим удельным объемом кредитов населения, — говорится в исследовании.

Республика Крым – на втором месте (3,16%). Также в первую пятерку регионов по платежной дисциплине вошли Санкт-Петербург (3,23%), Чувашия (3,30%) и Якутия (3,44%).

Самая высокая доля просроченной задолженности наблюдается в Ингушетии – 25,6%. Эксперты отмечают, что за последние два года прирост доли просроченной задолженности в этой республике увеличился более чем в два раза.

В целом по состоянию на 1 марта текущего года население должно банкам 36,3 триллиона рублей, или 489 тысяч рублей на каждого экономически активного гражданина России. Таким образом, за 12 месяцев прирост составил в среднем 33 тысячи рублей на каждого экономически активного гражданина, указывается в материалах. Рост доли просроченной задолженности наблюдался в 83 из 85 регионов.

