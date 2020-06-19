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 Крымчане получили 369 миллионов рублей на улучшение жилищных условий
Иллюстрация: rk.gov.ru

Крымчане получили 369 миллионов рублей на улучшение жилищных условий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:07 19.06.2020

168 семей купят квартиры с помощью льготной ипотеки под 6,5%.

Крымчане получили 369 млн. рублей на улучшение жилищных условий. На такую сумму банки, работающие на территории Республики Крым, выдали льготную ипотеку под 6,5%.

На сегодняшний день льготную ипотеку получило 168 крымских семей на общую сумму 369 миллионов рублей. Всего банками одобрено 3 495 заявок на ипотечное кредитование, — рассказала вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Она добавила, что программа действует до 1 ноября 2020 года, что позволяет еще большему количеству крымчан обратиться в банки за получением льготной ипотеки. По программе льготного ипотечного кредитования можно приобрести новое или строящееся жилье на сумму до 3 млн рублей. Первоначальный взнос составляет 20%. Ключевые условия ипотеки под 6,5% доступны здесь.

Напомним, в Крыму действует Программа льготного кредитования на возобновление деятельности бизнеса под 2%. Такой кредит, при соблюдении ряда условий, может быть полностью списан вместе с процентами.

Крымчане получили 369 миллионов рублей на улучшение жилищных условий

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