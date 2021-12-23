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Крымчане получили спецпризы в рамках премии «Экология - дело каждого»
иллюстрация: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

Крымчане получили спецпризы в рамках премии «Экология — дело каждого»

Опубликовал: КрымPRESS в Экология Крыма 20:52 23.12.2021

Двое крымчан получили спецпризы в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Итоги премии объявили представители Федеральной службы в сфере природопользования (Росприроднадзор). К наградам были представлены около 200 финалистов, из них почти половина заняли первое, второе и третье места в 12 номинациях конкурса. Четыре награды получили журналисты, а остальные были отмечены специальными призами жюри.

Главная миссия проекта — повысить уровень экологической культуры среди молодежи, выявить талантливых детей, подростков, поощрить их, а также популяризовать тему бережного отношения к природе. Премия была учреждена Росприроднадзором весной 2021 года. За шесть месяцев поступило 9,5 тысяч заявок, принято – 6000 работ, соответствовавших положению конкурса. В финал премии прошло около 650 проектов, которые попали в шорт-лист для жюри. Крымчане тоже представили свои проекты. 11-летний керчанин Кирилл Сапунов был награжден спецпризом в номинации «Эковолонтер», а 12-летняя Екатерина Грекова из Евпатории получила спецнаграду в номинации «Юный экожурналист», — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

По итогам Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» обладателями первого, второго, третьего мест стали дети и подростки из 27 регионов России. В лидерах по числу призовых мест – Краснодарский край, Москва, Московская, Иркутская области.

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Среди 27 стран-участниц победители, занявшие призовые места, представляют Перу, Белоруссию, Панаму, Узбекистан, Мексику, Колумбию, Луганскую и Донецкую территории. Специальными призами жюри были отмечены дети и подростки из 50 регионов РФ и из 21 страны мира.

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Крымчане получили спецпризы в рамках премии «Экология - дело каждого»

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