Крымчане смогут получать рецепты дистанционно

Инициативу о дистанционной медицине и выдаче рецептов онлайн, которая поступила от врачей амбулаторных учреждений и больниц, поддержал Президент России Владимир Путин. Возможность дистанционно выписывать электронные рецепты — важный шаг для всей системы здравоохранения. В Крыму начата работа по возможности организации дистанционной выписки электронных рецептов, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК.

В Республике действует Единая медицинская информационная система здравоохранения, к которой сейчас подключены 64 медицинских организаций (более 450 территориальных подразделений). В системе заведено около 2 млн. электронных медицинских карт.

На данный момент в Республике Крым начата работа по возможности организации дистанционной выписки электронных рецептов, — сообщили в минздраве.

С инициативой, призванной упростить и сделать более доступной, удобной для врачей и пациентов процедуру выписки рецептов, обратилась партия «Единая Россия».

Инициатива своевременная и назрела давно. Если сегодня будет возможность выписать рецепт дистанционно, это, в первую очередь, разгрузит врачей первичного звена, снизит очереди. Дистанционная выписка рецептов – это удобный формат, который никак не скажется на медицинской помощи. Крымские медики всегда стоят на защите здоровья наших пациентов, и, в случае малейших сомнений, будут рады пообщаться с пациентом лично, – считает председатель Комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель.

По мнению заместителя главного врача по поликлинической работе ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница №7» Тамары Шишовой, важно, что перед выпиской рецепта пациенту с хроническими заболеваниями, квалифицированные медицинские работники смогут провести консультацию дистанционно. Это позволит выяснить, не ухудшилось ли состояние пациента, не нужно ли изменить дозировку.

Сейчас врачи при очном обращении пациента выписывают рецепт в электронном формате и распечатывают бланк. Выдача рецептов дистанционно – очередной шаг к тому, чтобы система стала удобной и для врачей, и для пациентов, – отметила Тамара Шишова.

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