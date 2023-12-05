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чане в рядах лидеров по числу участников финзачета среди регионов ЮФО и СКФО
иллюстрация: pikist.com

Крымчане в рядах лидеров по числу участников финзачета среди регионов ЮФО и СКФО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:56 05.12.2023

Республика Крым оказалась на втором месте по количеству участников VI Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности среди регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Свои знания проверили более 38 тысяч жителей полуострова, из которых почти 80% успешно прошли тестирование, получили сертификаты и индивидуальные рекомендации.

С каждым годом все больше крымчан разных возрастов принимают участие в образовательных проектах Банка России. В этом году число желающих пройти финансовый зачет увеличилось почти на 10 тысяч по сравнению с 2022. Это говорит о том, что люди осознают необходимость владеть базовыми знаниями для управления своим бюджетом и принятия грамотных финансовых решений, – цитирует пресс-служба руководителя Отделения Республика Крым Банка России Игоря Цветкова.

Всего в стране онлайн-зачет по финансовой грамотности прошли 1,9 млн человек: от школьников до пенсионеров. Самыми простыми для учеников средних и старших классов оказались вопросы по защите данных банковских карт, а самыми трудными – об инвестировании и защите персональных данных в приложениях. Люди старшего возраста легко справились с вопросами о финансовом мошенничестве и гораздо сложнее – с задачами о выплатах по страховому полису ОСАГО. Все участники получили сертификаты и персональные рекомендации о повышении уровня финансовой грамотности от специалистов.

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Напомним, ежегодно организаторами Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности выступают Банк России и Агентство стратегических инициатив. Результаты тестирования помогают мегарегулятору понять, каким темам финансовой грамотности и в каких регионах необходимо уделить больше внимания.

источник: Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

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