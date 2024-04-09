Крымчанин не платил алименты и скрылся в Краснодарском крае. Теперь пойдёт работать

Житель пгт. Ленино, который не перечислял алиментные платежи на содержание троих своих несовершеннолетних детей от предыдущих браков, накопил перед ними долг на общую сумму 931 тыс. рублей.

Бывшие жены подали на гражданина в суд и согласно вынесенного решения мужчине было предписано погасить задолженность по алиментам в полном объеме перед взыскателями. Тем не менее, гражданин посчитал, что нужды его детей могут подождать еще какое-то время. Вскоре мужчина стал объектом внимания отделения судебных приставов по Ленинскому району ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю, где в отношении него судебным приставом-исполнителем были возбуждены исполнительные производства, впоследствии объединенные в сводное исполнительное производство. Однако ситуация усугубилась — житель Ленино решил скрываться и от сотрудника органов принудительного исполнения.

С целью побудить должника к оплате алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей согласно ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель отделения объявил гражданина в исполнительный розыск, а также арестовал банковские счета мужчины и временно ограничил его в праве выезда за пределы России. В дальнейшем, столкнувшись с ограничениями и желая их обойти как можно скорее, скрывающийся от своих детей в Краснодарском крае должник вернулся в Республику Крым и прибыл в отделение судебных приставов по Ленинскому району ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю. Сотрудник органов принудительного исполнения привлек гражданина к административной ответственности, составив в отношении него 3 протокола по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, и предупредил его о последствиях отказа от уплаты алиментов по ст. 157 УК РФ. В ходе беседы мужчина раскаялся и пообещал, что погасит накопившуюся задолженность по алиментам в кратчайшие сроки.

Тем не менее, житель пгт. Ленино будет отбывать 60 часов обязательных работ, назначенных ему решением суда. Кроме того, судебный пристав-исполнитель отделения также направил копию исполнительного документа в адрес работодателя на дальнейшее удержание алиментов с должника в пользу его несовершеннолетних детей.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю