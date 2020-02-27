Крымчанин убил знакомую, а затем… пытался «подбросить» тело под поезд

В Джанкое сотрудники Росгвардии задержали мужчину. Крымчанин подозревается в убийстве своей приятельницы. Интересно, что убийца хладнокровно решил «подбросить» тело под поезд, сымитировав самоубийство. Не вышло…

Накануне ночью в отдел полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц, примыкающих к железнодорожному полотну, лежит женщина без признаков жизни. Находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно выехал на место инцидента. Росгвардейцы заметили мужчину, который перетаскивал на железнодорожные пути тело женщины с признаками насильственной смерти, – сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по РК и г. Севастополю.

По версии следствия, между мужчиной и его приятельницей произошел бытовой конфликт во время застолья.

Мужчина, схватив кухонный нож, нанес своей визави несколько проникающих ранений, от которых 37-летняя женщина скончалась. Дождавшись ночи, подозреваемый попытался перетащить труп жертвы на железную дорогу, чтобы сымитировать самоубийство и скрыть следы преступления, – рассказали в Росгвардии.

Правоохранители задержали и доставили в территориальный отдел полиции 35-летнего ранее судимого гражданина, который подозревается в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело.