Крымчанина обвинили в шпионаже в пользу Украины

Житель Крыма Иван Яцкин обвиняется в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов в Facebook в понедельник, 20 января.

Ивана обвиняют в государственной измене в форме шпионажа. По версии следователей ФСБ, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы, — написал адвокат.

«Известия» отмечают: Яцкин был задержан в октябре 2019 года в Крыму. Впоследствии его поместили в следственный изолятор «Лефортово», где он находится и сейчас. Интересно, что только в декабре об этом сообщалось, и то неофициально. Собственно, официальных подтверждений нет и сейчас.

Деталь от господина Полозова: Иван Яцкин — многодетный отец и в ближайшие несколько недель у него родится еще один ребенок. Адвокат интересно характеризует Ивана:

Для меня совершенно очевидно, что он является патриотом Украины и он очень рассчитывает на поддержку украинского общества и государства его самого и его близких… Дополнительно хочу отметить, что Иван Яцкин страдает рядом заболеваний, которые требуют оказания ему медицинской помощи, что в условиях российских СИЗО является совершенно непозволительной роскошью.

Полозов также написал, что в Киеве он рассчитывает «заручиться поддержкой соответствующих государственных структур, а также профильных общественных и правозащитных организаций». Напрашивается вывод, что Ивана Яцкина будут готовить «на обмен»?