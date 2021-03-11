Крымчанка Ксения Симонова представила клип в жанре песочной анимации для группы «Сплин»

Крымчанка Ксения Симонова представила новый проект в жанре песочной анимации. Клип на песню «Джин» группы «Сплин» полностью нарисован песком. Съёмки проходили в студии Ксении в Евпатории. Создание видео заняло 4 месяца.
В 2004 году, когда я начала по-настоящему слушать «Сплин», могла ли я представить себе, что сниму для них клип? Честно — глубоко внутри, наверное, я об этом мечтала. И именно так себе и представляла что-то подобное. Но из области мечты, конечно. «Сплин» — моя любимая группа, вместе с «Аквариумом» и «Кино»,- признается Ксения Симонова. — В 2004 году ко мне попал альбом Александра Васильева «Черновики». Это был сольный альбом создателя и солиста группы «Сплин», акустика. С тех пор, тот Человек, который бродит в снегах внутри меня, обрёл музыку, и ему стало немного теплей. Там, в бесконечной пустыне снега, во льдах и сугробах, оказалось очень светло и тихо, по-детски радостно.
И стало светло, как бывает когда
В самом сердце рождается Стих.
И кто-то
С любовью помянет кого-то…
Александра Васильева я считаю одним из великий русскоязычных поэтов современности. Я очень рада, что наше сотрудничество сложилось. Что эта работа увидела мир. Надеюсь, вам понравится то, что получилось.
Композиция «Джин» вошла в последний альбом группы «Сплин» «Вира и Майна», который стал шестнадцатой студийной работой в дискографии группы.
И небольшой спойлер: крымчанка Ксения Симонова готовит скорую премьеру клипа для Александра Рыбака (победителя «Евровидения» 2009 года) — следите за новостями.
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