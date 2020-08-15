Крымчанка Ксения Симонова представляет песочный фильм к 30-летию гибели Виктора Цоя

Мастер песочной анимации, крымчанка Ксения Симонова сняла новый песочный фильм в память о Викторе Цое. Это стало традицией художницы с 2010 года — снимать песочные истории под песни Виктора. Свой десятый фильм она нарисовала песком на песню «Мама, мы все тяжело больны…»

2020 год… 30 лет назад… трудно поверить — так живо звучат эти песни, причем — не знаю, как Вы — но я слышу их теперь в случайных местах намного чаще, чем раньше. Множество людей, родившихся после смерти Вити, живут его музыкой. А это значит — Цой жив. А мир потихоньку — потихоньку ли? — Да, сходит с ума, именно так, как поется в песне. «Мама, мы все тяжело больны…» — именно так. Мне совсем не хотелось рисовать какую-то злободневную, и тем более, злую историю. И она не злая, кстати. Но от реалий невозможно уйти — однако, над ними можно чуть пошутить. Как делал Витя. Как попыталась сделать я… Это наш 10-й фильм памяти Вити. Юбилейный — странно говорить… нет. Просто десятый. Приятного просмотра! Цой Жив, — рассказала Ксения Симонова.

Лидер группы «Кино» Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 30 лет назад — 15 августа 1990 года. Данные следствия и показания свидетелей говорят о том, что музыкант не смог вписаться в опасный поворот на высокой скорости. Столкновение его темно-синего «Москвича-2141» с белым автобусом «Икарус-250» произошло в 11:28 на повороте 35-го километра трассы «Слока — Талей».