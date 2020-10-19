Крымчанка Ксения Симонова станет специальным гостем концерта в Белграде на этой неделе

Крымчанка Ксения Симонова выступит в Сербии в это воскресение и следующий понедельник. Мастер песочной анимации выступит со своим песочным шоу на сцене стличного «Kombank Arena» в Белграде 25 октября и в Национальном театре города Нови Сад 26 октября. Симонова выступит в рамках мировой премьеры шоу «Двенадцать сезонов» с оркестром «Almazian Symphony», она нарисует песком историю любви на фоне осени под музыку произведения «Осень. Новые Сезоны» композитора В. Шарафяна.

Специальным гостем концерта станет звезда сербского кино Слобода Мичалович, снявшаяся в фильме Эмира Кустурицы «По Млечному Пути».

Это первое мое зарубежное выступление с марта этого года. Я невероятно рада. Полгода не выступать, не дарить своё искусство миру — это было очень тяжело. Казалось, это навсегда. В марте отменились все мои весенние и летние выступления. Но искусство сильнее вирусов, мы снова на сцене для вас, — говорит Ксения Симонова.