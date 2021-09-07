Крымчанка Ксения Симонова выступила в «Играх Талантов» на французском ТВ

«Игры Талантов» («Games of Talents») — новый формат телешоу от Fremantle. Программа является франшизой. В ней приглашённые знаменитости должны угадать талант стоящего перед ними на сцене человека. За каждый правильный ответ команда получает денежный приз. Мастер песочной анимации, крымчанка Ксения Симонова выступила во французской версии «Games of Talents». Для того чтобы команды не раскрыли ее талант по внешнему виду, она надела байкерский кожаный костюм, однако ее талант угадали.

После этого Ксения выступила на сцене в эфире телеканала TF1 со своей самой известной Песочной историей «Ты всегда рядом», адаптировав ее для французского зрителя. В конце ее выступления, французские знаменитости не могли сдержать слез, их тронула история, рассказанная на песке.